  • 28 NISAN 2017, CUMA

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Silah zoruyla 3 milyon lira havale yaptırdığı iddiasıyla yakalandı

Maltepe'de bir banka şubesinde müdireyi silahla tehdit ederek hesabına 3 milyon lira havale yaptırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.

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Silah zoruyla 3 milyon lira havale yaptırdığı iddiasıyla yakalandı

Maltepe'de bir banka şubesinde müdireyi silahla tehdit ederek hesabına 3 milyon lira havale yaptırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, R.K.A. (36) isimli şüpheli, silahıyla İdealtepe Mahallesi'ndeki bir bankaya müşteri gibi geldi.

Zanlı, güvenlik görevlisinin silahını gasbettikten sonra müdireyi silahla tehdit ederek hesabına 3 milyon lira havale yaptırdı.

Banka görevlilerinin panik butonuna basması üzerine olay yerine gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, zanlı R.K.A'yı ruhsatsız tabanca ve güvenlik görevlisini tehdit ederek aldığı tabancayla yakaladı.

Zanlının yakalanmadan önce cep telefonu ile paranın 1 milyon 330 bin lirasını 12 ayrı kişiye havale ettiği anlaşıldı.

Etiketler: maltepe, banka soygunu
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