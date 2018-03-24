Silah satarak PKK’ya finans sağlayan 2 kişi gözaltına alındı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Mart 2018 tarihinde Çaldıran ilçesi Evciler Mahallesi’nde PKK/KCK terör örgütü adına uzun namlulu silah satarak, örgüte finans sağladığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 2 AK-47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 6 şarjör ve 166 fişek, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 8 tabanca fişeği, 4 tabanca kabzası, 9 boş kovan ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Van Valiliği soruşturmanın devam ettiğini bildirerek, "Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir” açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA