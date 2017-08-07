Sıla yolculuğunda en çok Kapıkule kullanıldı

Geçen ay tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluğun azalmasına ve birçok kişinin yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmesine rağmen Kurban Bayramı'nda memlekette olmak isteyenlerin yurda gelişleri sürüyor.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, yoğun olarak Türkiye'ye gelişlerin başladığı 1 Temmuz-6 Ağustos arasında 1 milyon 18 bin 578 yolcu Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarından yurda giriş yaptı.

Avrupa'dan Türkiye'ye açılan sınır kapılarından giriş yapan yolculardan 586 bin 54'ü Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih etti.

Bu dönemde Türkiye'ye girişlerde araç girişi bakımından en çok Kapıkule en az ise Dereköy Sınır Kapısı kullanıldı.

Önceki yıllarda olduğu gibi hem büyüklüğü hem de alışkanlıklardan dolayı tercih edilmesi nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yolcu trafiği yaşandı.

İzinlerini tamamlayan Türk vatandaşlarının dönüşleri nedeniyle sınır kapılarında hafta sonu yoğunluğun artması bekleniyor.