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Sıla trafik kazası geçirdi

TEM otoyolun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında, Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.

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Sıla trafik kazası geçirdi

TEM otoyolun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun aralarında bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan Ankara yönüne giden İsmail Serkan Güney idaresindeki cip, Yeşilyayla mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

Kazada, araç içerisinde bulunan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya yaralandı, sürücü Güney ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Hafif yaralanan Gençoğlu ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı.

Diğer yaralılar Kızıl ve Sarıkaya ise Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

"Genel durumu iyi, hayati tehlikesi yok"

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Zengin, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada Gençoğlu'nun Hendek'te trafik kazası geçirmesi sonucu ambulansla hastanelerine getirildiğini belirterek, "Genel durumu iyi, hayati tehlikesi yok. Muhtemelen biraz gözlem altında kaldıktan sonra taburcu edilecektir. Bir sıkıntısı yok şu anda." şeklinde konuştu.

Bu arada Sıla Gençoğlu'nun bugün Ankara'da konseri olduğu öğrenildi. AA

Etiketler: Sıla, şarkıcı sıla, kaza geçirdi
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