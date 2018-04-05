  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Şike davası hakiminin bilgisayarını atmak istediği ortaya çıktı

Şike davası hakiminin bilgisayarını atmak istediği ortaya çıktı

Bursa'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan "şike davası" hakiminin, diz üstü bilgisayarını 4'üncü kattan atmak isterken yakalandığı ortaya çıktı.

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Şike davası hakiminin bilgisayarını atmak istediği ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 30 Mart'ta gözaltına aldığı Hikmet Ş., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette susma hakkını kullandığı, evde bulunan 5 adet cep telefonunun ise kendisine ait olduğunu kabul ettiği öğrenilen Hikmet Ş.'nin, polislerin hücre evine girdiği sırada, evin balkonuna çıktığı, içinde örgütle ilgili bilgilerin bulunduğu belirtilen dizüstü bilgisayarını 4'üncü kattan atmaya çalıştığı öğrenildi.

Şüphelinin bilgisayarı atamadan yakalandığı, el konulan bilgisayarın incelemeye alındığı bildirildi.

14'ü firari 20 şüpheli yakalanmıştı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde tespiti yapılan 12 "gaybubet evi"ne yönelik eş zamanlı operasyonda, aralarında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında arama kaydı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Ş. ve bir stajyer avukatın da yer aldığı 14'ü firari, 20 şüpheli yakalanmıştı. Hikmet Ş.'nin üzerinde sahte kimlik bulunmuştu.

Söz konusu evlerde yapılan aramada, 5 adet sahte kimlik, örgütsel mesajlaşmalarda kullanıldığı değerlendirilen 30 cep telefonu, 13 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 9 flaş bellek, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: şike davası, hakim, fetö, bursa, bilgisayar
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