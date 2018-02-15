Siirt'teki FETÖ davasında ara karar açıklandı

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valilik binasını abluka altına almaya çalıştıkları öne sürülen ve aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 92'si tutuklu 332 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin'in Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, Başbakanlık adına avukat Burcu Nur Çağlayan, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Duruşmada, davaya ilişkin tanık ifadeleri ve avukat savunmalarının ardından sanıkların tanık beyanlarına karşı savunmaları da tamamlandı.

Üç tahliye

Savunmaların ardından yaklaşık 4 saat ara verilen duruşma sonucunda mahkeme, tutuklu sanıklar Yaşar Doluay, Fatih Yılmaz, Ömer Emre Bora'nın adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Mart'a erteledi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu sanıklar, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç işlemek", "hükümete karşı suç işlemek" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

Kaynak: AA