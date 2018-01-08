Siirt'teki FETÖ davasında ara karar açıklandı

Siirt'te, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında valilik binasını abluka altına almaya çalıştıkları öne sürülen ve aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 99'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

332 sanıktan 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Savunmaların ardından yaklaşık 5 saat ara verilen duruşma sonucunda tutuklu sanıklar Halil Pınarbaşı, Fatih İşbitir, Fevzi Sebahattin Başpınar, Gürkan Eker, Osman Ören, Ali Serkan Boyracı ve Muzaffer Karaboğa'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini ise kabul etmedi.

Duruşma, 6 Şubat'a ertelendi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan vekili albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu sanıklar, "Anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç işlemek", "hükümete karşı suç işlemek" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

Kaynak: AA