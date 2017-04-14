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Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 650 kök Hint keneviri, 3 bin 148 gram kubar esrarla karışık kenevir tohumu ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

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Siirtte uyuşturucu operasyonu

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 650 kök Hint keneviri, 3 bin 148 gram kubar esrarla karışık kenevir tohumu ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramada bin 650 kök Hint keneviri ve 3 bin 148 gram kubar esrarla karışık kenevir tohumu, 2 av tüfeği, 45 av tüfeği fişeği, 5 cep telefonu ve 32 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Etiketler: Siirt, baykan, uyuşturucu
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