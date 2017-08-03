Siirt'te terörle mücadele kapsamında bazı yollar kapatıldı

Siirt'in Şirvan ve Baykan ilçelerinde terör örgütü PKK'yla mücadele kapsamında bazı yolların kullanıma kapatıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilebilecek eylemlere yönelik vatandaşların can ve mal güvenliği sağlamak ile terör örgütü PKK'ya lojistik destek ve eleman temini faaliyetlerinin önüne geçilmesi maksadıyla her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Açıklamada, Bitlis merkez Karınca Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan ve ikamet edenin olmadığı Konalga köyü ve mezralarına giden yolun Bitlis Valiliğince kapatıldığı, bölgenin daha önceden barınma alanı olarak kullanıldığı bildirildi.

Son zamanlarda söz konusu bölgenin örgüt mensuplarınca barınak ve sığınma alanı olarak kullanılabileceği belirtilen açıklamada, yollar kullanılarak iş birlikçiler tarafından erzak yardımı yapılabileceği değerlendirildiği aktarıldı.

Bitlis merkez Konalga köy ve mezralarına giden Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Boylu Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kömürlü köyü ile Baykan ilçesine bağlı Kasımlı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kasımlı köyü yolunun kullanıma kapatıldığı kaydedilen açıklamada, aksine hareket edenler ile emirlere duyarsız kalanlara fiile ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde ilgili mevzuat gereği yasal işlem yapılacağı bildirildi.