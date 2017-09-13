Siirt'te terör operasyonu

Siirt'in Eruh ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta 4 uzun namlulu silah ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh kırsalında 10 Eylül'de başlatılan "Şehit Piyade Er Mikail Yaşa-05" operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Operasyonda bir sığınak tespit edildiği kaydedilen açıklamada, aramada 4 kalaşnikof piyade tüfeği, piknik tüpü, akü, balta, 16 pil, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.