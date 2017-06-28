  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Siirt'te silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Siirtte silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sığınaklarda örgüt mensuplarınca kullanılan silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Düğüncüler köyü kırsalında 23 Haziran'da başlatılan "Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel-8" operasyonu kapsamında 25-27 Haziran'da 5 farklı koordinatta sığınak ve mağaralar tespit edildi.

Sığınak ve mağaralardaki arama tarama faaliyetlerinde, 3 el yapımı patlayıcı, RPG-7 roketatar ve 5 mühimmatı, biksi uzun namlulu tüfek ve 105 mühimmatı, 12 el bombası, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 205 mühimmatı, 45 tabanca fişeği, çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile bol miktarda yaşam gereci ele geçirildi. El yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri, uzman ekiplerce olay yerinde imha edildi. Silah ve mühimmatlar, muhafaza altına alındı.

Teröristlere yönelik icra edilen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek. 

Etiketler: Siirt, pervari, terör operasyonu, mühimmat
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