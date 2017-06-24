Siirt'te silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ve Eruh ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, örgüt mensuplarınca kullanılan silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Pervari'nin Yazlıca Dağı kırsalında 12 Haziran'da başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01" operasyonu ile İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel-8" operasyonunun sürdüğü belirtildi.

Operasyonlarda önceki gün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 örgüt üyesinin de yaralı yakalandığı kaydedilen açıklamada, arama ve tarama faaliyetlerinde örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir M-16, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, anti tank mayını, 6 telsiz ve muhtelif mühimmat ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.