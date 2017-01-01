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Siirt'te 'Sabah Namazı Buluşması' düzenlendi

Siirt'te, Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü dolayısıyla "Sabah Namazı Buluşması" gerçekleştirildi.

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Siirtte Sabah Namazı Buluşması düzenlendi

Ensar Vakfı Siirt Şubesince, Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü dolayısıyla Ensar Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sabah namazı kılındı.

Daha sonra, İslam coğrafyasında yaşanan olayların son bulması ve Halep'te hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Faruk Arvas, Mekke'nin fethinin İslam tarihindeki önemine işaret ederek, "Mekke, şehirlerin anasıdır. Mekke'nin fethinin önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor. Genç nesiller, mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır." dedi.

Ensar Vakfı Siirt Şubesi Başkanı Necmettin Çiçek ise programın yoğun katılımla gerçekleştiğini belirtti. AA

Etiketler: ensar vakfı, Mekke'nin fethi, Sabah Namazı Buluşması, Siirt
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