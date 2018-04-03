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Siirt'te PKK'ya operasyon

Siirt'te 6 güvenlik korucusu ile bir askeri şehit eden teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla terör örgütü PKK'ya operasyon başlatıldı.

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Siirtte PKKya operasyon

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarını ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede örgüt mensuplarının kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon düzenlenen bölgede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla merkez Kavaközü Köyü mülki sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ormanardı Köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerin 30 Mart'ta gerçekleştirdiği saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, Siirt, ormanardı köyü, kavaközü
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