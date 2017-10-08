  • 08 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.619
    EURO 4.245
  • BIST 104137.48
    ALTIN 148.332
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Siirt'te PKK'lı teröristlere ağır darbe vuruldu!

Siirt'te PKK'lı teröristlere ağır darbe vuruldu!

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlere ait 4 sığınakta 10 kilogram patlayıcı ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Siirtte PKKlı teröristlere ağır darbe vuruldu!

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı terörsitlerin kullandığı 4 sığınak ortaya çıkarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timlerince Yassıdağ (Çırav) bölgesinde 4 Ekim'de başlatılan "Şehit Piyade Uzman Çavuş Ferhat Gözen-01 Operasyonu" sürüyor.

Operasyon kapsamında arazi arama ve tarama çalışmalarında tespit edilen 4 sığınakta 30 elektrikli fünye, 10 kilogram TNT, 8 el yapımı patlayıcı ile telsiz düzeneği, 10 pil, güneş paneli ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Patlayıcı ve yaşam malzemeleri sığınaklarla imha edildi.

Etiketler: Siirt, terör operasyonu, PKK, patlayıcı, Sığınak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER