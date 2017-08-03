Siirt'te özel harekat polislerinden tatbikat

Siirt'te "Meskun Mahal Operasyon Kursu"nu başarıyla tamamlayan polis timi tatbikat yaptı.

FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN...

İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde Özel Harekat Şubesince düzenlenen 3 haftalık kursun ardından, Bölge Trafik Şehit Başpolis Yalçın Yamaner Atış Alanı'nda tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta özel harekat polisleri, sokak geçişleri, bina içi ve binalara yaklaşma konusundaki hareket tarzlarını sergiledi, taktiksel atışlar yaptı.

Ayrıca, ekipler, araç kurtarma operasyonunda suçluyu etkisiz hale getirdi.

Eğitimlerde kullanılan mermilerin operasyonel mühimmatla yapıldığı öğrenildi.

"Terörle mücadelede teröristlerin adeta korkulu rüyası durumundalar"

Vali Atik, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Özel Harekat Dairesinden gelen uzmanlar tarafından Siirt Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polislerine kurs verildiğini belirterek, polislerin eğitimi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Kursta eğitim alan polisleri tebrik eden Atik, "Allah bu vatanı millete bağışlasın. Çok önemli görev ifa ediyorlar. Devletimizin sigortası, teminatı durumundadırlar. Allah ayaklarını taşa değdirmesin." diye konuştu.

Eğitimlerin zorlu aşamalardan oluştuğuna, kentte iyi eğitim almış polisler bulunduğuna işaret eden Atik, "Arkadaşlarımız almış oldukları sürekli eğitimlerle terörle mücadelede teröristlerin adeta korkulu rüyası durumundalar." ifadelerini kullandı.