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Siirt'te öldürülen teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi

Siirt'teki operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 kadın teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

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Siirtte öldürülen teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece bir hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen Viyan ve Sözdar Eftalya kod adlı teröristler, 2 Kasım 2016 günü AK Parti İl Başkanlığı binası önünde saldırı için keşif yaparken MOBESE kameralarınca belirlendi.

Terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan teröristlerin, 6 Aralık 2016 tarihinde Barış Mahallesi'ndeki çatışmada etkisiz hale getirilen ve örgütün bombacıları olduğu tespit edilen Turan Işık ile Suriye uyruklu Agiri kod adlı teröristlerle kentteki siyasi ve bürokratlara yönelik saldırı planladıkları öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gece Çal Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda "teslim olun" çağrısına silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerle 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 roketatar mühimmatı ile 12 el bombası ile çok sayıda fişek ele geçirilmişti. AA

Etiketler: Siirt, terör operasyonu, PKK, mobese kameraları
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