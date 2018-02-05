  • 05 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.762
    EURO 4.683
  • BIST 116787.54
    ALTIN 161.544
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Siirt'te komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı

Siirt'te komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'ndan bir tabur asker, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla bölgeye uğurlandı ve aileleriyle vedalaştı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Siirtte komandolar dualarla Afrine uğurlandı

Siirt'te bir tabur komando, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye gitti.

Siirt Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Fuat Atik, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Belediye Baskan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve asker aileleri katıldı.

Komandoların eş ve çocuklarıyla vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

"Her şey vatan ve millet için"

Komandolar ise ise vatan ve millet için harekata katıldıklarını belirterek, "Heyecanlı ve gururluyuz. Allah böyle bir kutsal görevi herkese nasip etsin. Hayırlı şehadetler nasip etsin. Arkamızda güzel insanları bırakıyoruz ama bizi merak etmesinler. Her şey vatan ve millet için." diye konuştu.

Askerler daha sonra bindikleri uçakla görev yerlerine uğurlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, tsk, Siirt, komando, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER