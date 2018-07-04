  • 04 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.673
    EURO 5.443
  • BIST 97230.07
    ALTIN 188.701
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Siirt'te kaybolan Mehmet Salih Oral bulundu

Siirt'te kaybolan Mehmet Salih Oral bulundu

Siirt Pervari'de kaybolan 15 yaşındaki Salih Oral bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Siirtte kaybolan Mehmet Salih Oral bulundu

1 Temmuz'da Güleçler köyündeki evinden babasına ait eşekle ayrılan ve akşam eve dönmeyen Oral'ın bulunması için bölgede jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince arama çalışmaları sonuç verdi.

Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, Oral'ın bulunması için Botan Çayı'nda sürdürülen çalışmaların arazide de yapıldığını söyledi.

Vali Ali Fuat Atik'in de yakından takip ettiği çalışmaların sonuç verdiğini belirten Şeker, Oral'ın köyün yakınlarındaki kayalıklarda bitkin bir halde bulunduğunu açıkladı.

"Çocuğumuzun bulunması için Sayın Valimizin destekleriyle, Jandarma Komutanlığımız, korucularımız, AFAD Müdürlüğümüz 3 gündür yoğun bir şekilde çalıştı ve çocuğumuza sağ salim ulaştık. Buradan emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullanan Şeker, bu tür üzücü olayların son bulması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

  

Etiketler: Siirt, pervari, mehmet selim oral
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER