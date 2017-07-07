  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Siirt'te HDP ve DBP yöneticilerine gözaltı

Siirt'te HDP ve DBP yöneticilerine gözaltı

Siirt'te HDP ve DBP il yöneticileri ile parti meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

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Siirtte HDP ve DBP yöneticilerine gözaltı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP il yöneticileri ile iki partinin meclis üyelerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te HDP ve DBP il yöneticileri ile parti meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında HDP ve DBP il yöneticileri ile iki partinin meclis üyelerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Siirt, hdp, dbp
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