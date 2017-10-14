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Buradasınız : » » Siirt'te hain tuzak! 7 asker yaralı

Siirt'te hain tuzak! 7 asker yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcının askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

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Siirtte hain tuzak! 7 asker yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcının askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üçyol mevkisinde askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Patlamada, 5'i hafif olmak üzere 7 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt-Şirvan karayolunda saat 10.30 sıralarında patlama olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

İlk incelemede, Şirvan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı bir unsurun yol emniyet faaliyetlerinden dönüş yaparken uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğinin infilak ettirildiği bildirilen açıklamada, olayda 5'i hafif olmak üzere 7 askerin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların, ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı. 

Etiketler: Siirt, PKK, el yapımı patlayıcı
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