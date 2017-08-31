  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Siirt'te hain saldırı gerçekleşti

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu zırhlı araçta hasar oluştu.

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Siirtte hain saldırı gerçekleşti

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu zırhlı araçta hasar oluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğan Askeri Üs Bölgesi'nde mayın araması için görevlendirilen piyade timini taşıyan kirpi tipi askeri zırhlı aracının geçişi sırasında, teröristler yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta hafif hasar meydana geldi.

El yapımı patlayıcılar imha edildi

Doğan Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yapımı devam eden Van-Şırnak karayolundaki çalışmaların güvenliğinin sağlanması için Gezer Tepe mevkisinde görevlendirilen güvenlik korucusu timi uzaktan kumandalı pil düzenekli el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcıyı imha etmek üzere bölgeye gelen uzman ekip, aynı yerde yaptığı taramada uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcı daha belirledi.

Patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi. Bölgede başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

Etiketler: Siirt, terör saldırısı, Terörle Mücadele
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