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Siirt'te, "geçici özel güvenlik bölge" uygulaması uzatıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde bazı yerlerdeki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının 22 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi.

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Siirtte, &quot;geçici özel güvenlik bölge&quot; uygulaması uzatıldı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesi Dağdöşü Jandarma Karakol Komutanlığının doğusu Selikevin Tepe mevkisi ile Bağgöze Jandarma Karakol Komutanlığının kuzeyi Heliz Deresi mevkisinin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği ve uygulamanın 15 gün süreyle uzatıldığı belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması, bölgede emniyet ve asayişin temin edilmesi amacıyla her türlü tedbirin alındığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Söz konusu bölge, milli güvenlik ile kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur alanlardaki yasa dışı unsur ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 8-22 Temmuz tarihlerinde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

Etiketler: Siirt, geçici özel güvenlik bölge
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