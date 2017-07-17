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Siirt'te FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 6'sının tutuklandığı bildirildi.

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Siirtte FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 6'sının tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Temmuz'da bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 17'sinin adliyeye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 6 şüphelinin tutuklandığı, 11 şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, firari 7 şüpheliden birinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Muş'ta tutuklu bulunduğunun tespit edildiği, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Etiketler: Siirt, FETÖ/PDY, gözaltı, tutuklama
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