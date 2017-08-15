Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları değerlendirilen 12 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Pervari, Baykan, Şirvan, Kurtalan ve Tillo ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.