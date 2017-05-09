Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 3'ünün tutuklandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Polis ekiplerince bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 23 kişiden 3'ü, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 6 kişi de serbest bırakıldı.
Açıklamada, firari 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. AA