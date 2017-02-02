Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu: 28 gözaltı

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 36 kişiden 28'inin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim ve emniyet yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında çeşitli suç isnadı ile ifadeler bulunan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock adlı programı kullandıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik merkez ile Baykan, Kurtalan ve Tillo ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 15 öğretmen, 5 sağlık çalışanı, 3 öğretim görevlisi, örgüte ait okullarda görevli bir öğretmen, bir üniversite öğrencisi, üniversitede çalışan bir inşaat kalfası, bir avukat, bir zabıt katipi, 2 özel sektör çalışanı, bir serbest çalışan ve 5 ev kadını olmak üzere 36 şüpheli şahıstan 28'nin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, firari 8 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. AA