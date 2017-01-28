  • 28 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.87
    EURO 4.14
  • BIST 83827.39
    ALTIN 148.117
Buradasınız : » » Siirt'te çığ düştü

Siirt'te çığ düştü

Siirt'in Şirvan ilçesinde çığ düşmesi sonucu park halindeki 3 araç kar altında kaldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Siirtte çığ düştü

Siirt'in Şirvan ilçesinde çığ düşmesi sonucu park halindeki 3 araç kar altında kaldı.

Şirvan ilçesinde iki gündür etkili olan ve kalınlığı 1 metreyi aşan kar, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı Kesmetaş köyünde dağın yamacında bulunan park halindeki araçların ve bir evin üzerine çığ düştü.

Araçlarda kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Köylülerden Kazım Ensarioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağdan kopan dev kar kütlesinin köye doğu kaydığını söyledi.

Dağın yamacında bulunan araçların kar altında kaldığını ifade eden Ensarioğlu, şöyle konuştu:

"Şans eseri gündüz vakti çığ düşmesinin gerçekleşmesi nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Dağın yamacına geceden park ettiğimiz minibüs, kamyonet ve bir otomobilin üzerine kar düşmesi sonucu kar altında kaldılar. Ayrıca bir evde de küçük çapta hasar oluştu. Allah'a çok şükür önemli bir şey yok. Gençlerimiz kendi imkanlarıyla küreklerle kar altında kalan araçları çıkardılar." 

Etiketler: Siirt, şirvan, çığ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER