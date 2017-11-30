  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Siirt'te aşırı yağış nedeniyle bir ev çöktü

Siirt'in Şirvan ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir ev çöktü. 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralı kurtarıldı.

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Siirtte aşırı yağış nedeniyle bir ev çöktü

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde saat 02.30 sıralarında aşırı yağış nedeniyle Cemal Coşkun'a ait toprak damlı evde göçük meydana geldi.

Köye ulaşan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için köylülerin de desteğiyle çalışma başlattı.

8 kişinin bulunduğu evde Cemal Coşkun, çocukları Ömer ve Yusuf Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ve 4 çocuğu köylüler tarafından kurtarıldı. 

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: TRT Haber/AA 

 

Etiketler: yağış, siirt göçük, Siirt
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