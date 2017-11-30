Siirt'te aşırı yağış nedeniyle bir ev çöktü

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde saat 02.30 sıralarında aşırı yağış nedeniyle Cemal Coşkun'a ait toprak damlı evde göçük meydana geldi.

Köye ulaşan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için köylülerin de desteğiyle çalışma başlattı.

8 kişinin bulunduğu evde Cemal Coşkun, çocukları Ömer ve Yusuf Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ve 4 çocuğu köylüler tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: TRT Haber/AA