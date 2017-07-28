Siirt'te arama yapılan araçtan tarih çıktı

Valiliğin açıklamasında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen kontrollerde bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Araçta 13'ü süs eşyası, 115'i gümüş sikke, 184'ü taş eser, 5'i mermer heykel, 10'u madeni heykel olmak üzere 332 tarihi eser ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bulunan tarihi eserlerin incelenmek üzere Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildiği aktarıldı.