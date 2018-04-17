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Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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Siirtte 7 terörist etkisiz hale getirildi

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı'nda terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt-Şırnak sınır hattındaki Yazlıca (Herekol) Dağı Ayva Tepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye insansız hava aracı (İHA) yönlendirildiği belirtildi.

İHA tarafından bölgede 7 teröristin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Terör örgütü mensuplarına yönelik F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterleriyle başlatılan operasyon neticesinde terörist grubun tamamı imha edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımıyla genişletilen hava destekli operasyon sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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