  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.505
    EURO 3.924
  • BIST 99638.65
    ALTIN 141.456
Buradasınız : » » Siirt'te 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ve Eruh ilçelerindeki operasyonlarda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Siirtte 6 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ve Eruh ilçelerindeki operasyonlarda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Pervari ilçesinin Yazlıca Dağı kırsalında 12 Haziran'da başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01" operasyonu kapsamında sıkıştırılan bölücü terör örgütü mensuplarının Düğüncüler köyü kırsalına kaçtıkları yönünde istihbari bilgi elde edilmesi üzerine bölgeye operasyon planlandığını belirtti.

Vali Tutulmaz, bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel-8" operasyonu esnasında saklandıkları sığınakta 2'si ölü, 3'ü yaralı olmak üzere toplam 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Tutulmaz ayrıca, önceki gün Eruh ilçesi Bilgili köyü kırsalında meydana gelen çatışmada "Herekol Ararat" kod adlı Cemal Yalçın isimli teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi. 

Etiketler: Siirt, pervari, PKK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER