  • 01 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.62
    EURO 5.411
  • BIST 98716.86
    ALTIN 192.638
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Pervari'de, PKK mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Siirtte 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pervari ilçesinin Karamık bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere hava destekli operasyon başlattı. 

Operasyonda, PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyon sürdürülüyor.

Kaynak: DHA 
 

Etiketler: terörist, Siirt, PKK, operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER