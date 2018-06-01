Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pervari ilçesinin Karamık bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere hava destekli operasyon başlattı.
Operasyonda, PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyon sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
Siirt Pervari'de, PKK mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pervari ilçesinin Karamık bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere hava destekli operasyon başlattı.
Operasyonda, PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyon sürdürülüyor.
Kaynak: DHA