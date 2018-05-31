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Siirt'te, 4 bin yıllık gözyaşı şişeleri ele geçirildi

Siirt'te jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, 4 bin yıllık 86 gözyaşı şişesi, 28 tarihi obje, gümüş işlemeli tarağın da aralarında olduğu çok sayıda tarihi eser bulundu.

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Siirtte, 4 bin yıllık gözyaşı şişeleri ele geçirildi

Siirt Valiliği'nin yazılı açıklamasına göre, tarihi eser suçunun işlendiğine dair bilgiler üzerine Siirt Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan adli arama kararıyla, 30 Mayıs'ta Siirt İl Merkez Afetevleri Poyalpark Sitesi'nde ikamet eden Ü.K.'nin ev ve ev eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada 123 tarihi eser ele geçirildi. 

Valilik açıklaması şöyle:

"Yapılan arama neticesinde; 86 adet gözyaşı şişesi (Müze Müdürlüğünce 3000-4000 yıllık olduğu), 28 adet tarihi obje, 3 adet gümüş işlemeli tarak, 2 adet gümüş kemer, 2 adet bilezik, 1 adet metal alaşımlı kulplu vazo, 1 adet üzerinde bayan figürü bulunan kabartma gümüş ayna olmak üzere toplam 123 tarihi eser niteliği bulunan malzeme ele geçirilmiştir. Söz konusu olay ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şüpheli hakkında soruşturma işlemi başlatılmış olup, yakalanan eserler incelenmek üzere Batman Müze Müdürlüğüne teslim edilecektir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı her türlü kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: DHA

Etiketler: tarihi eser, Siirt, tarihi eser kaçakçılığı, operasyon
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