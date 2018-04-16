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Buradasınız : » » Siirt'te 22 parkın yapımı sürüyor

Siirt'te 22 parkın yapımı sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, 22 dinlenme parkın yapım çalışmalarına devam ediyor.

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Siirtte 22 parkın yapımı sürüyor

Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın talimatıyla yapımı devam eden 22 yeni parktan bazıları Ramazan Bayramı'nda hizmete açılacak.

"Yeşil bir Siirt" projesiyle kentte park ve bahçe çalışmalarının son hızla sürdüğü aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Birçok parkımız şu an şeklini almaya başladı. İlimize yeni bir görünüm kazandıracak ve şehrimizi süsleyecek 22 park projesinin bazıları Ramazan Bayramı öncesi tamamı ise Kurban Bayramı'nda vatandaşlara bayram hediyesi niteliğinde hizmete girmiş olacak. Şehrimize kazandıracağımız parklarımızın tamamlanmasıyla vatandaşlarımız huzurlu ve keyifli günlerin tadını çıkarak, çocuklarımız gönüllerince eğlenecek. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, Park, İçişleri Bakanlığı, belediye
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