  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Siirt'te 200 personelle huzur uygulaması gerçekleştirildi

Siirt'te polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

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Siirtte 200 personelle huzur uygulaması gerçekleştirildi

Siirt'te polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay'ın da katılımıyla Sakarya, Dumlupınar, İnönü ve Ulus mahallelerinde 200 personelden oluşan 50 ekip halinde "huzur" uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında metruk binalar ve diğer alanlarda arama yapan ekiplerce 120 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı. Ekipler, 30 araçta da arama yaptı.

Emniyet Müdürü Tokyay, uygulama sırasında vatandaşlarla görüştü.

İhtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı dağıtan Tokyay, bir araçta ön koltukta oturan çocuğu fark ederek, sürücüye çocukların arka koltuklarda oturması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Kuran kursuna devam eden çocuklarla karşılaşan Tokyay, onlarla ve kendisine polis selamı veren çocuklarla sohbet etti.

Tokyay, uygulamanın ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirterek, kentin huzur ve güvenliği için bu tür uygulamalara devam edeceklerini söyledi.

Etiketler: Siirt, huzur uygulaması
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