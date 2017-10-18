Siirt'te 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdiği saldırının ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat birlikleri, asayiş komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Barış Akın-14 Operasyonu"nun sürdüğü bildirildi.

Operasyonda, Yedi Kardeşler ve Zimelan mevkilerinde 3 kişilik terörist grupla sıcak temas sağlandığı ifade edilen açıklamada, etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun dereye düştüğü, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle cesede ulaşılamadığı belirtildi.

Aramalarda 2 sırt çantasında 2 askeri kamuflajlı yağmurluk, radyo, kilim, 4 pil, sinek ve kene kovucu sprey, 2 çift patik, poşu, 10 kutu jilet, diş macunu, 2 diş fırçası, 1,5 kilogram küp şeker, 500 gram çay, 50 gram tütün ve kağıdı, çanta yağmurluğu, telsiz frekans kablosu ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, malzemelerin Şirvan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alındığı bildirildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 14 Ekim'de terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcının askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 asker yaralanmıştı.