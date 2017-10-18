  • 18 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.676
    EURO 4.319
  • BIST 107323.48
    ALTIN 151.398
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Siirt'te 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Siirtte 1 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdiği saldırının ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat birlikleri, asayiş komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Barış Akın-14 Operasyonu"nun sürdüğü bildirildi.

Operasyonda, Yedi Kardeşler ve Zimelan mevkilerinde 3 kişilik terörist grupla sıcak temas sağlandığı ifade edilen açıklamada, etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun dereye düştüğü, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle cesede ulaşılamadığı belirtildi.

Aramalarda 2 sırt çantasında 2 askeri kamuflajlı yağmurluk, radyo, kilim, 4 pil, sinek ve kene kovucu sprey, 2 çift patik, poşu, 10 kutu jilet, diş macunu, 2 diş fırçası, 1,5 kilogram küp şeker, 500 gram çay, 50 gram tütün ve kağıdı, çanta yağmurluğu, telsiz frekans kablosu ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, malzemelerin Şirvan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alındığı bildirildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 14 Ekim'de terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcının askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 asker yaralanmıştı.

Etiketler: Siirt, PKK, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Barış Akın-14 Operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER