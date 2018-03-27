Siirtli kadınların okuma yazma mutluluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" seferberliği, ailelerinin çeşitli gerekçelerle okutmadığı vatandaşlar kadar terörün eğitim haklarına darbe vurduğu Eruhlu kadınlara da umut oldu.

Adı yıllarca terörle anılan Eruh'ta eğitimden mahrum kalan kadınlar, sağlanan huzur ortamında Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslara büyük ilgi gösterdi.

Talep üzerine 22 okulda açılan 36 kursta 20-65 yaşlarında 342'si kadın 347 kişi eğitim hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Terör nedeniyle ertelemek zorunda kaldıkları eğitim hayallerine geç de olsa kavuşmanın sevincini yaşayan kadınlardan bazıları, okuma yazmanın yanı sıra Türkçe de öğrenmekten heyecan duyuyor.

"Hem Türkçeyi konuşacağım hem okuma yazma öğreneceğim"

Kadınlardan 6 çocuk annesi Ayşe Türkoğlu, çocuk yaşta terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle köylerini boşaltmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan Türkoğlu, "Yıllarca terör örgütüne karşı mücadele ettik. Köyümüz boşaltıldıktan sonra okula gidemedim. Türkçe konuşmayı bilmiyorum. Okuma yazma seferberliği sayesinde hem Türkçe'yi konuşacağım hem okuma yazma öğreneceğim" dedi.

4 çocuk annesi Tayyibet Elçiçek, kurs sayesinde okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Terör olaylarının ardından köyümüzün boşaltılması nedeniyle okula hiç gitmediğim için okuma yazmayı bilmiyordum. Aynı evden üç kişi kursa geliyoruz. Okuma yazmayı burada öğrenmeye çalışıyoruz" diyen Elçiçek, mutlu olduğunu, okumanın yaşının olmadığını bir kez daha anladıklarını dile getirdi.

"Geç de olsa okuma yazmayı öğreniyorum"

5 çocuk annesi Şükran Aksoy, okuma yazma seferberliğinin önemine değinerek, Eruhlu kadınların bu seferberliğe büyük ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Okula gidemediğini anlatan Aksoy, "Okumanın yaşı yok. Geç de olsa okuma yazmayı öğreniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve eşi Emine Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kadınları eğitime teşvik etmek için elinden geleni yapan Kaymakamımız Murtaza Dayanç ve eşi Damla Dayanç'a da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Semra Sakarya, kursa katılanların çok istekli ve azimli olduğunu vurguladı.

Kursiyerlerin her birinin farklı bir hikayesi olduğuna işaret eden Sakarya, hikayelerini dinleyince okuma yazma istekleri karşısında çok heyecan duyduğunu aktardı.

Sakarya, "Onlar kadar ben de çok heyecanlı ve mutluyum. Kursiyerler gibi ben de ders saatlerini iple çekiyorum" şeklinde konuştu.

Hedef 900 kursiyer

Eruh Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Ömer Sebat, okuma yazma seferberliği süresince 900 kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

"Uzun yıllar terörle anılan, hizmetlerle o algıyı bertaraf eden ilçemizde okuma yazma seferberliğini en iyi şekilde sürdürmenin gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullanan Sebat, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç'ın da kendilerine destek verdiğini dile getirdi.

Sebat, kursiyerlerin kitap ve diğer tüm kırtasiye ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Kaynak: AA