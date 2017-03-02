Siirt'i kana bulayacaktı, yakalandı!

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda firari 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Mayıs 2016'da Çaykaya köyünde yol emniyet ve kontrol görevindeki jandarmanın "dur" ihtarına, araç içerisinde bulanan teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş edilerek karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada Mehmet Çelik isimli PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, aracın bagajında patlatılmaya hazır halde 18 litre yağ tenekesi ve 4 mutfak tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde, İ.P, E.P. ve H.P'nin olay öncesinde teröristlerin kullandığı aracı Bitlis'in Sehi bölgesine götürerek örgüt mensuplarına teslim ettikleri, araca teröristler tarafından bomba düzeneklerinin yerleştirilmesinde yardım ettikleri, olay esnasında teröristlerle birlikte hareket ederek örgüt mensuplarının güvenlik güçlerine yakalanmaması amacıyla yol güzergahında başka bir araçla gözcülük ve öncülük yaptıklarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, firari şüphelilerden İ.P. ve E.P'nin 8 Haziran 2016 tarihinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yakalanarak tutuklandığına yer verildi.

Açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde uzun süredir firari durumdaki diğer şüpheli H.P'nin Şirvan ilçesinde bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla şüpheli şahısın yakalandığı ve sevk edildiği Baykan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği aktarıldı. AA