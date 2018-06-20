Siirt ve Şırnak şehitlerini binler son yolculuğuna uğurladı

Siirt Eruh'ta askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın naaşı defnedildi.

Trabzon Düzköy Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, şehidin annesi Emine, 11 kardeşi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Yücel Yavuz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Giresun Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, diğer ilgililer ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.

Şehit Baştan'ın yakınlarına taziyelerini ileten Bakan Bak, cenaze namazında şehidin kardeşleriyle saf tuttu.

"Nur içinde yat komutanım"

Şehidin naaşının başına gelen ve "Nur içinde yat komutanım" diyen silah arkadaşları saygı duruşunda bulundu, fotoğrafını ve tabutunu öptü.

Şehidin ablası Şükran, kardeşinin naaşının başında, "Dağlara sevdalandın kardeşim. Gururumuz çok ama acımız da çok" dedi.

Ağabeyi Alaattin Baştan da, kardeşinin fotoğrafına sarılarak, "Bir Bahattin gider, bin Bahattin gelir, kimse bunu unutmasın" ifadelerini kullandı.

Şehit Baştan'ın naaşı, törenin sona ermesinin ardından askerler tarafından cenaze nakil aracına taşındı.

Tekbir getiren vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Baştan'ın cenazesi, ilçeye bağlı Taşocağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Jandarma Genel Komutanı Çetin’den şehit ailesine intikam sözü

Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan cenaze törenine katılan Jandarma Genel Komutanı Organeral Arif Çetin ardından şehidin toprağa verileceği Taşocağı mahallesine geçti.

Burada şehidin toprağa verilmeden tabutunun üzerindeki Türk Bayrağı’nı ve şehidin resmini ailesine teslim eden Orgeneral Çetin, “Operasyonlarımız tüm hızıyla sürüyor. Kısa sürede şehidimizin, oğlunuzun intikamını alacağız. İçinizi ferah tutun" sözünü verdi.

Şehidin fotoğrafını ve tabutunun üzerindeki Türk bayrağını teslim alan ağabeyi resme bakarak asker selamı verdi.

Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İzzet Ak, memleketi Hatay Dörtyol'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Yeşilköy Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada edilen duaların ardından Şehit Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Hatay Valisi Erdal Ata, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin eşi Kübra Ak, törene eşinin kamuflaj üniformasıyla geldi.

Cenaze namazının ardından Uzman Çavuş İzzet Ak'ın cenazesi toprağa verildi.

Şehit Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Onbaşı Çağatay Necati Dinç için Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin babası Erkan, annesi Dilek, kardeşi Kaan Cansın Dinç, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, MHP İl Başkanı Necat Karataş, milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Dinç'in cenazesi, dev Türk bayrağının asıldığı meydana getirilirken şehidin babası Erkan, annesi Dilek, kardeşi Kaan Cansın Dinç'in metaneti dikkat çekti.

Asker arkadaşları töreni, telefondan görüntülü aramayla izledi

Şehidin Şırnak'taki koğuş arkadaşları da bir yakınlarının aracılığıyla cep telefonundan görüntülü arama yaparak cenaze törenini izledi.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında şehidin naaşı tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.

Bakan Zeybekci, protokol üyeleri ve şehidin ailesi bir süre top arabasının arkasında yürüdü.

Şehidin kardeşi Kaan Cansın'ın kol kola yürüdüğü anne ve babasının omuzlarından tutarak onlara destek olduğu görüldü.

Cenazeye katılan ve Türk bayrağı açan vatandaşlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in naaşı, törenin ardından Yazıbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şırnak kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA