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Siirt ve Hakkari kırsalında terör örgütüne hava harekatı

Siirt ve Hakkari kırsalında düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait hedefler imha edildi. Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Siirt ve Hakkari kırsalında terör örgütüne hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Siirt'in Pervari kırsalında düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait iki depo ve bir barınma alanı kullanılamaz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt'in Pervari kırsalında icra edilen hava harekatı kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile terör örgütü mensuplarınca saldırı amacıyla kullanıldığı tespit edilen iki depo ve bir barınma alanı, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü. 

Hakkari'de terör operasyonu

 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Urşe Yaylası Kandil Dağı bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 4 terörist, insansız hava aracı tarafından tespit edildi.

Teröristler, bölgeye F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Etiketler: tsk, Siirt, pervari, hava harekatı, Genelkurmay Başkanlığı, bombalama
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