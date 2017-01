Siirt ve Gaziantep'te "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması

Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerindeki bazı alanlarda ilan edilen "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi"nin süresi 15 gün uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devlet ve milletin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması amacıyla bölgede asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen Eruh Akmeşe Çaçi Dağları ve Pervari kırsalındaki bölgesindeki uygulamanın 15 gün süreyle uzatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 09-23 Ocak 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilerek uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklanmıştır."

Gaziantep'te geçici "Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan alan, 15 günlüğüne "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik muhtemel tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye yönelik önlemler alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 09 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 23 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 09 Ocak 2017 - 23 Ocak 2017 tarihlerinde Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır." AA