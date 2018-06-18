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Siirt Pervari yaylaları terörden temizlendi huzur geldi

Siirt'te Pervari'de yaylalara çıkan köylüler, teröristlerin kan döktüğü dağlarda süt sağıp, peynir yapıyor. Köylüler, artık geceleri güvenle yaylalarda kalabiliyor.

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Siirt Pervari yaylaları terörden temizlendi huzur geldi

Siirt'in en üç noktasında yer alan 2 bin 200 rakımlı Pervari Çat Köyü yaylasına çıkan köylüler, son yılların en huzurlu günlerini yaşıyor. Uzun yıllardan sonra ilk kez gönül rahatlığıyla koyun ve keçilerini dağlarda otlatıp sütlerini sağan köylüler, daha sonra elde ettikleri sütleri mayalayarak peynir yapıyor.

Erkeklerin çobanlık, kadınların da süt sağımı ve yemekle uğraştığı yaylada, bazı aileler akşam karanlığı çökmeden sütlerini alarak evlerine dönerken, bazı ailelerde huzur ortamının tesis edilmesiyle geceyi yaylada geçiriyor. 

Köylüler yaptıkları peynirin bir kısmını tüketiyor, bir kısmını da ilçe ve kent merkezine getirerek, kilosunu 17 ile 18 liradan satıyor. 

"Dağlar ve yaylalar çok huzurlu”

Serin ortamda iyice beslenen koyun ve keçilerin sütlerini erkenden sağdıklarını aktaran Hanife Bulut, sabah saat 08.30 ile saat 11.00 arasında alınan sütleri birkaç saat beklettikten sonra mayalayarak peynir yaptıklarını aktardı.

Çat Köyü yaylasının çok geniş bir alanı kapsadığını, güvenli olan yaylalara ailece gönül rahatlığıyla gidip geldiklerini dile getiren Bulut, "Bizim yaptığımız peynir doğal ve keçi sütündendir. Sütü sağıp evde dinlendiriyor, sonra da mayalayıp üzerini kapattıktan sonra peynir yapımına bırakıyoruz. Dağlar ve yaylalar çok huzurlu" dedi.

"Allah devletimize zeval vermesin”

Köylülerden Hacı Şenci de dağların artık çok güvenli olduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Bu bölge artık çok huzurlu, biz şu ana kadar bir şey görmedik. Köylüler, geniş bir alana dağılan Çat Yaylası'nda hayvanlarını otlatıyor, burada süt sağıyor. Şu an bizim tek bir sorumuz var, temiz suyumuz çok yetersiz. Bazı durumlarda su yetmediği zaman hayvanların içtiği sudan tüketiyoruz" dedi. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: yayla, terörist, Siirt, pervari
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