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Siirt merkezli uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Siirt merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

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Siirt merkezli uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Siirt, Van, Batman ve Şırnak'ta "Şehit Polis Memuru Yunus Çavdar Operasyonu" düzenledi.

Ekiplerin 6 ay süren fiziki takip sonucu 21 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 20 kişi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, uyuşturucu nitelikli hap ve Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, Siirt
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