Siirt merkezli "suç örgütleri" operasyonunda 9 tutuklama

Siirt merkezli İstanbul ve Manisa'da çeşitli suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince "Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvete aracılık etmek, yağmaya teşebbüs, rüşvet, mühürde sahtecilik, resmi belgeyi yok etmek veya gizlemek nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak" suçlarına yönelik 1 yıl süren çalışmalar sonucu gözaltına alınan 29 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 farklı soruşturma kapsamında yakalanan 29 kişiden 9'u tutuklanırken, diğer zanlılar 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik 20 Haziran'da Siirt, İstanbul ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişiden 29'u yakalanmış, şüphelilerin ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmatı, 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 107 bin 850 lira, 10 kilo 500 gram eroin, 83 gram metamfetamin, 28 gram esrar, 249 kaçak cep telefonu, 386 uyuşturucu hap, 44 gram bonzai, 5 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya, çok sayıda sahte engelli raporu ve başkalarına ait kimlik ile kimlik fotokopileri ele geçirilmişti.