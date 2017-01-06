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Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Sirit'te, gözaltına alınan 5 zanlıdan aralarında emniyet amiri ve noterin de bulunduğu 4'ü tutuklandı.

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Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan 5 kişiden 4'ünün tutuklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Muhtelif tarihlerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda diğer illerde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen öğretmen, emniyet amiri, noter ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürü tutuklandı. Bir polis memuru hakkında ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi." AA

Etiketler: Siirt, fetö
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