Siirt merkezli FETÖ operasyonu: 7 asker tutuklandı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 9 Ocak'ta gözaltına alınan 31 asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2 binbaşı, 4 astsubay ve bir uzman erbaş tutuklandı. 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, bir teğmen, 11 astsubay ve 6 uzman jandarma ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından gözaltına alınan 2 mahrem imamın emniyetteki işlemleri ile firari 2 rütbeli askeri yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA