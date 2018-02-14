Siirt merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 26 Ocak'ta gözaltına alınan 30 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bir yüzbaşı, bir astsubay ve 2 uzman erbaş tutuklandı. Bir üsteğmen, 7 astsubay, 4 jandarma astsubay, 9 uzman jandarma, bir uzman erbaş, bir öğretmen ve bir ev kadını adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA