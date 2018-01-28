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Siirt merkezli FETÖ operasyonu: 26 şüpheliye gözaltı

Siirt merkezli 20 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda aralarında rütbeli askerlerin de olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

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Siirt merkezli FETÖ operasyonu: 26 şüpheliye gözaltı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyetlerde bulundukları öne sürülen 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir binbaşı, 2 üsteğmen, 11 astsubay, 10 uzman erbaş, bir öğretmen ve bir ev kadını olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, FETÖ operasyonu, fetö, asker
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