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Siirt merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 33 gözaltı

Siirt merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonunda gözaltı kararı verilen 56 kişiden 33'ü yakalandı.

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Siirt merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 33 gözaltı

Siirt merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 56 kişiden 33'ü gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim ve emniyet yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün "mahrem hizmetler" diye tabir edilen emniyet, MİT, adliye, asker, avukat ve öğretmen yapılanmasında yer alan, aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilenlere yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, 23 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. AA

Etiketler: Siirt, FETÖ/PDY operasyonu, bylock
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